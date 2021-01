Chouai ASMAA

Passionnée par lunivers du web, Big Data, Cloud Computing, réseaux et télécoms et de photographie et dotée dune grande curiosité et daudace, ainsi que je suis gratifié dun esprit dinitiative, de coordination et danalyse.



Je suis lauréate de l'Institut Supérieur dinGénierie et des Affaires en Ingénierie Logicielle et Développement Web.



Je me suis spécialisé dans le domaine de développement Backend et la création de sites web même si je suis aussi capable de faire du graphisme web.



Je suis aujourdhui à la recherche de nouvelles opportunités.