Chrislain MIHINDOU

Diplômé de Libreville International Business School en ingénierie recherche et Développement , et doctorant à lExecutive Doctorate in Business Administration (EDBA) de lacadémie des sciences de management de DAKAR (ASMD), j'ai fait mes classes au sein du Groupe ATRICOM où J'ai été Directeur ATRICOM BTP en charge du Développement et des Projets de 2018 à 2020.



En 2021 fort de cette expérience à ATRICOM, je devient Directeur régional en charge des pays francophones pour le groupe turque Yakim Holding (Mines, Énergie, Port, Construction navale). Mon rôle consistait à conseiller le groupe dans sa stratégie de développement en Afrique centrale et en Afrique de louest, rechercher des partenaires et construire des relations entre les autorités publiques et le secteur privé pour le Groupe.



En Mars 2022, je lance la société GESFaP TRANS LOGISTIQUE. Une plateforme digitale qui permets de connecter des expéditeurs à une très grande communauté de transporteurs faisant d'elle la plateforme N° 1 du transport Routier au GABON.