Christel MELIN

Ai démarré dans le domaine de la comptabilité, le controle de gestion, me suis tournée ensuite vers la trésorerie et la gestion d'un bureau de voyages au sein de la société Thomson CSF

Par la suite me suis convertie au secrétariat comptable

en 1988 ai assuré un poste d'Assistante de Direction financière,



La maîtrise des outils "pack office" m'a permis de travailler sur des projets internationaux dans le domaine du spatial, l'un d'eux a abouti et nous avons gagné.

Formateur quand il était nécessaire sur les outils informatiques



la fusion de Thomson avec Alcatel m'a entrainée dans son cheminement, suis devenue assistante d'un PDG, de la DRH et du Directeur de la Stratégie au sein d'une DSI, et ensuite d'une filale nommée ALCANET.



À partir de 2006 j ai occupé un poste d'Assistante de VP dans Alcatel-Lucent, Société Internationale, équipementière, bonne maîtrise des outils, gestion d'agendas, voyages, compte rendu de réunions, évènementiel, communication.



Un passage fulgurant dans une Mutuelle m'a appris le métier des institutions, depuis mai 2014 j'ai réintégré Alcatel Lucent International à la Direction de l'établissement en tant qu'Assistante de direction.

Anglais professionnel.



Je suis en recherche active d un poste d assistante de direction sur St quentin en Yvelines, Versailles ou le plateau de Saclay.







Mes compétences :

Informatique

Organisation d'évènements

Communication

Présentation powerpoint

Word

Excel avancé

Powerpoint

Adaptable

Sérieuse