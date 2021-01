FORMATION :

En tant que formatrice/consultante en anglais, jaccompagne lapprenant à progresser afin quil puisse à court/moyen/long terme développer ses compétences linguistiques pour être opérationnel dans ses missions quotidiennes.



Cest au travers de conseils, de développements personnels, dune qualité de relation, dune adaptabilité à lenvironnement de lapprenant, quil pourra progresser. Pour ce faire :

1. On identifie ensemble son niveau et son besoin en accompagnement.

2. Lors de la formation, il est mis en situation réelle pour mobiliser ses savoirs.

3. On travaille ensemble afin de faire expliciter son raisonnement pour laider à découvrir

ou modifier ses stratégies dapprentissage et optimiser sa progression.



Cest ainsi, que je propose des formations linguistiques ponctuelles et régulières dans

le milieu de lentreprise avec :

- Un programme de formation

- La conception du scénario pédagogique

- L'animation de formations (Individuelle, collective, à distance).



ACCOMPAGNEMENT, ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT :

Présentez votre entreprise en anglais dune façon concise et convaincante.



Mon offre de services :



Marketing :

- Résumé des activités de lentreprise.

- Contenu/rédaction de site Web/ (traduction).



Activités de développement :

- Faciliter la prise de contact avec une liste prédéfinies de partenaires/clients potentiels et suivis aux

besoins du client.

- Rédaction de lettre commerciale.

- Préparation RDV daffaire, accompagnement RDV.

- Salons/événements en tant quinterprète de liaison.



Envie de développer votre anglais professionnel ?

Contactez-moi à christel.moustacas@gmail.com