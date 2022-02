Christel THOREAU

J'ai construit mon parcours professionnel autour de 2 expériences majeures : la Direction de Centres de formation depuis 16 ans et précédemment, pendant 8 ans dans le domaine logistique, de l'Ingénierie et de la Gestion de projet .



J'ai dans ce contexte développé, un ensemble de compétences :



- la maîtrise du management stratégique et opérationnel d'entités de formation soit la constitution de projets d'établissement multi-sites, la déclinaison d'une organisation humaine et matérielle, le suivi gestion budgétaire et l'impulsion commerciale , l'ouverture de nouvelles filières et de nouveaux sites, la mise en œuvre d'une politique pédagogique basée sur des projets, l'animation de relations institutionnelles,



- mais aussi la capacité à répondre à des appels d'offres nationaux et internationaux dans le cadre d'externalisation logistique soit une gestion de projet avec dimensionnement de moyens humains, matériels et déclinaison de process,



1 an d'expatriation en Angleterre m'a permis d'acquérir un niveau d'Anglais courant.



Mon moteur ? la volonté permanente d'améliorer l'existant, un fort intérêt pour les nouveaux projets et les défis.



Contact: christelthoreau@orange.fr



Mes compétences :

Transport

Logistique

Stratégie

Négociation

Gestion de la relation client

Management de transition

Management opérationnel

Ressources humaines

Gestion de projet

Management

Gestion budgétaire

Chaine logistique