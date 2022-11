Christelle ASSALIT

Bienvenue sur mon profil !



Responsable Qualité Produits spécialisée dans les matériaux de construction avec 12 années d'expérience en industrie extractive et minérale, je cherche aujourd'hui un nouveau défi en proposant mes compétences à d'autres secteurs d'activités aux environnements industriels exigeants.









Mes compétences :

Animation de formations

Métrologie

Techniques de laboratoire

Amélioration continue

Expertise technique

Norme ISO 9001

Techniques routières

Connaissances du béton hydraulique

Industrie extractive et minérale

Management d'Equipe

Normes essais granulats

Techniques et pratiques d'audit

Management et ingénierie qualité

Laboratoire d'analyses

Marque NF

Marquage CE