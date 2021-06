Christelle BLANCHARD (BOMPAS)

J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le secrétariat et la comptabilité

Je suis polyvalente, j'ai une grande facilité d'adaptation., je suis volontaire.

J'ai été présidente et comptable d'une association de quartier.

Je suis à la recherche d'un poste de comptable assitante.



Mes compétences :

EBP

Power Point

Word

Ciel

Excel

ERP