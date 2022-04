Christelle CASSIER

Je suis déterminée, créative, réactive, très curieuse.

Je suis autonome mais j'apprécie le travail d'équipe. J'ai le sens de la relation client.



Je suis polyvalente.

Au cours de mon parcours professionnel, je suis passée par différents métiers, j'ai été agent d'escale, hôtesse d'accueil. J’ai suivi mes rêves d’enfant en me formant au métier de comédienne. Durant cette période, j’ai été danseuse aussi. Vendeuse pour de grandes enseignes, hôtesse de salle dans un restaurant Italien.

Ma connaissance de la relation client et la pratique de l’Anglais et de l’Espagnol m’ont amené à être chargée d’assistance médicale et technique chez Mondial Assistance. Puis commerciale, dans un centre d’appels ou je me suis découvert des qualités d’organisation, et la nécessité de la confidentialité.

Toujours un pied sur scène : Théâtre, danse, spectacle pour enfants, parc d’attraction.

J’attends de mon poste qu’il soit en adéquation avec mes aspirations.



Je veux évoluer dans le secteur culturel et artistique. J’aime apprendre et me cultiver.



Mes compétences :

Rigueur