Christelle COMOY

Communication :

-Conception et rédaction de différents supports de communication

(Brochures scientifiques et médicales; aide de visite + argumentaire (délégués médicaux); visites téléweb pour médecins; fiches posologiques; diaporama de formation médecin; dossier de presse; discussions cliniques avec des leaders d'opinion; remis médecins spécialistes, généralistes et patients; marketing direct; contenu de sites internet; recommandations…)

- Rédaction de différents supports de communication scientifique

(articles originaux, revues, abstracts, compte-rendus, posters scientifiques et médicaux )

- Communications écrites et présentations orales scientifiques

- Documentation bibliographique/veille scientifique et médicale

- Participation à l'organisation et à l'animation de réunions d'experts

- Participation à l’élaboration de stratégies de communication

(lancement et re lancement de produit, concurrence, nouvelles recommandations HAS…)



Relationnel :

- Mise en place de collaborations internes, externe et partenariat

- Organisation d’interviews d’experts scientifiques et médicaux

- Mise en relation de personnes à profils scientifiques complémentaires

- Coordination de travaux inter-équipes



Organisationnel :

- Mise au point, adaptation et test terrain d’un dosage ex vivo pour des études cliniques en Angleterre

- Conception, organisation et réalisation fonctionnelle d’infrastructure de laboratoires

- Organisation et réalisation de journées de démonstration technologique

- Elaboration, mise en place et gestion d'un projet de recherche

- Mise en place d'un test commercial pour plusieurs équipes (choix du test, validation et négociation)

- Encadrement technique : Techniciens, DEA, Thésards, Internes en médecine et Etudiants étrangers.



Scientifique et médical:

- Quinze années d'expérience en recherche opérationnelle publique et privée

- Connaissances en biologie moléculaire et cellulaire, immunologie, allergologie, biochimie, physiologie, bactériologie, virologie, vaccinologie

- Thématiques connues : diabète, cancer, Alzheimer, SIDA, prion, pathologies auto-immunes et déficiences immunitaires, pathologies de l’hémostase (hémophilie A, maladie de willebrand, déficience en facteur de la coagulation: FII, FV, FX, FXIII et fibrinogène), maladies inflammatoires chroniques intestinales (Crohn et RCH), maladies inflammatoires chroniques respiratoires (Asthme et BPCO), athérosclérose, maladies parasitaires (shistosomiase mansoni), gynécologie contraceptive, FIV et ménopause.