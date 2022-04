Christelle COUSIN

J'aime trouver l'organisation la plus simple et la plus efficace possible pour mettre en place un changement, c'est pourquoi je m'épanouie depuis près de 10 ans dans la gestion de projets logistiques chez Fedex (transitaire international).



Mes projets sont toujours transverses et très variés (transports, systèmes d'information, infrastrutures, équipements, processus douaniers...).



Mes principales qualités: autonomie, rigueur, capacités d’analyse et synthèse, travail en équipe, orientation client, flexiblité.



Je parle anglais couramment.



Mes compétences :

Logistique

Optimisation

Organisation logistique

Supply chain

Ingénierie

Gestion de projet