Obtention sur CAP Pâtissier au sein de l'Ecole Nationale Supérieure de Pâtisserie (séssion 2015).





Mes compétences :

Montage des entremets

Finitions des entremets

Confection, dressage, garnissage pâte à choux

Préparation des pâtes et crèmes de base

Fabrication et garnissage des macarons

Pétrissage et façonnage des viennoiseries