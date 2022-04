Christelle DEFOORT-MARCHE

Mon diplôme de Commerce International en poche, j'ai découvert les études marketing au cours de ma première expérience professionnelle. J'ai appris, j'ai aimé et j'y suis restée depuis plus 10 ans...

Analyser et comprendre les attentes des consommateurs, accompagner mes clients au quotidien dans leurs projets de développement produits ou communication, guider mes collaborateurs dans l'apprentissage de la fonction, voilà toute la richesse de ce métier !





Mes principaux domaines de compétence :

- la coordination d'études ad-hoc

- le management d'équipes

- la gestion de la relation clients