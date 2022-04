Christelle DEPLACE

Bonjour,



Je suis Ingénieur ITECH-Chimie des formulations.

Mon cursus m'a permis d'accroître mes connaissances techniques afin de concevoir et développer des produits tels que des peintures, des encres, des adhésifs et des cosmétiques.

Il m'a aussi permis d'étudier comment mener à bien des projets et comment appréhender notamment les thèmes de management et de marketing.



J'ai acquis une solide expérience technique, une grande autonomie et une grande efficacité. J'ai amélioré mon anglais grâce à un stage effectué aux Pays-Bas, ce qui me donne aujourd'hui une plus grande aisance à l'oral comme à l'écrit.

De plus, j'ai mené à bien les études qui m'ont été confiées en atteignant les objectifs fixés.

J'ai travaillé en équipe, que ce soit avec l'équipe du laboratoire ou avec les services de production et du marketing.



Je m'oriente aujourd'hui vers des postes d'ingénieur chimie en R&D.



Je suis ouverte à tous les secteurs de la formulation: peintures, encres, adhésifs, cosmétiques, détergents, lubrifiants...

Je souhaite travailler soit dans une PME, où je pourrais développer ma polyvalence, soit dans un grand groupe tourné vers l'international.

Je suis mobile géographiquement et souhaiterais proposer mes services plutôt en Europe, pour des postes qui me motiveront par leurs enjeux, par la qualité et la diversité de leurs missions.



Mes compétences :

Peinture

Recherche et Développement

Chimie