Christelle DJOLLA

Diplômée de l' École Nationale d'Ingénieur de Metz (ENIM), spécialité Maintenance, j'ai fait mes premiers pas de carrière professionnelle dans une entreprise automobile en tant qu'ingénieur méthodes maintenance.



Après rédaction de mon bilan de compétences, j'ai complété ma formation par l'obtention du Mastère Spécialisé Amélioration Continue et Performance Industrielle. J'ai fait cette formation en alternance et j'occupais le poste de chef de projets performance industrielle. J'ai piloter en parallèle lors de cette mission un projet 6 Sigma dans le but d'obtenir la certification 6 Sigma Green Belt.



Aujourd'hui, j'occupe le poste de Responsable Qualité Projets des produits spécifiques dans la même entreprise où j'ai passé mon alternance.



Également Autoentrepreneuse j'effectue des petites missions au sein de PME pour de la formation et la mise en place des outils du Lean.



Mes compétences :

Robotique

Gestion de maintenance

Maintenance industrielle

Animation de formations

Optimisation des process

Lean management

Gestion de projets

Kaizen

Animation de réunions

Six sigma

Programmation robot

Méthode SMED

Assurance qualité produit process