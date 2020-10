Je souhaite partager mes 19 ans dans le commerce et les cosmétiques.

La création et l'animation de cours pour adultes m'ont confortée dans le choix de ce métier.

Je désire communiquer ma passion.

L'esprit d'équipe, la stratégie et la philosophie d'une entreprise, les challenges à mettre en place et à gagner font partis de mes valeurs !