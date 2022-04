Christelle DUMAS

Je suis le 1er point de contact auprès de nos utilisateurs (Toulouse, Paris et Mougins), et gère le parc informatique (500 utilisateurs), incluant l’allocation des ordinateurs, la gestion du programme annuel de renouvellement des ordinateurs obsolètes et la revente de ces derniers, la maintenance de l’inventaire et le suivi de projets ponctuels tels que la migration d'office 365, Yammer, Sharepoint, Skype for Business...



Je gère également la flotte des téléphones portables comprenant les commandes auprès de l’opérateur, le suivi des factures, l’analyse des coûts de consommation par individu et la publication des statistiques.



Mes compétences :

Support informatique

Gestion des commandes

Gestion administrative

Communication interne

Microsoft Office

Vidéoconférence

Formation informatique

Gestion de la formation

ITIL