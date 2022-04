Christelle FIEVET

En quête de nouveaux challenges et avec une volonté d'apprendre tous les jours, je suis à la recherche d'un nouveau poste axé sur la gestion de projets et/ou la communication, dans la région PACA.



Plus de 10 ans d'expérience dans le Secteur Bancaire et 3/4 ans passés dans la gestion de projets en communication et évènementiel, me permettront de m'épanouir pleinement et de m'investir à vos côtés.



Alors, n'hésitez pas à me contacter !!!



Mes compétences :

Communication externe

Communication interne

Marketing

Informatique

Gestion de projet

Développement commercial

Animation

Esprit d'équipe

Organisation d'évènements