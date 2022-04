Christelle GASCUEL

8 ans d'expérience en marketing dont 5 en tant que consultante en stratégie marketing digital.



• Secteurs clés

- Telecom

- Médias

- Pure player de la distribution de contenus digitaux

- Pure player de services digitaux



• Expertises

- Distribution de contenus digitaux gratuits et payants notamment dans les univers médias/telco (vidéo, presse, radio, musique, TV ...)

- Enjeux des différents environnements connectés (Web, smartphones, tablettes, tout OS, IPTV, TV connectées, OTT … et tout écran connecté)



• Compétences Clés

- Cadrage marketing stratégique (analyse marché / analyse de scenarii / reco / définition d’offres / positionnement …)

- Marketing Produit et gestion du cycle de vie du produit / service

- Cadrage marketing fonctionnel et Expressions de besoins (AMOA)

- Définition et optimisation de parcours clients en multi-écrans (PC/mobiles/tablettes/ TV)

- Marketing opérationnel et Gestion de projets complexes (interaction avec des équipes techniques, juridiques, communication, achat, prestataires français et/ou étrangers)

- Business Plan et études de rentabilité / rationalisation économique

- Go-To-Market et launching de produits



Mes différentes expériences m'ont permis de développer mon côté analytique, ma capacité à proposer des solutions et à prendre des décisions rapidement dans des univers en constante évolution.

Je suis par ailleurs quelqu'un d'adaptable avec de grandes qualités relationnelles, dynamique, curieuse et ouverte d'esprit.



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Audiovisuel

Web

E-marketing

Adaptabilité

Télécommunications

Réactivité

Veille concurrentielle

CRM

Dynamisme

Rigueur

Management