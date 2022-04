Christelle GELIS

Docteur en biologie & pharmacologie cutanée

15 ans d'expérience : Mise en place, Gestion & Management de Projets variés en R&D biologie cutanée, étude pré-clinique et clinique dans le domaine cosmétique et pharmaceutique

- projets de recherche prospective ingrédients actifs

- projets de recherche appliquée (physiologie et pathologie cutanée)

- projets d'évaluation in vitro ex vivo in vivo

- étude de bioéquivalence

- première administration chez l'homme

Prise de contact: chris.gelis@free.fr



Mes compétences :

Pharmacologie

Bioanalyse

Cosmétique

Pharmaceutique/Santé

Gestion de projets