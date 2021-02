Christelle GERARD

Installée depuis peu en région nancéenne,je suis actuellement Assistante Administrative et Commerciale au sein d'une société de traitement des fumées d'incinérateurs, et souhaite m'investir dans un poste stable aux côtés d'une entreprise dynamique et ambitieuse.

Les divers emplois que j'ai occupés depuis plus de 16 ans m'ont offert une expérience riche et diversifiée dans le domaine de l'assistanat-secrétariat.

Outre les tâches classiques dévolues au secrétariat de Direction : contrôle des notes de frais, organisation des réunions et des interventions, recherche d'informations, synthèses destinées à faciliter la prise de décision..., j'ai fait preuve de capacité d'anticipation, de réactivité et de rigueur,en gérant les priorités avec rapidité.

Grâce aux relations avec les différents services opérationnels des sociétés et des intervenants extérieurs, j'ai développé un sens de l'initiative, de la communication et du contact qui m'ont valu d'excellents rapports professionnels et la résolution efficace des litiges.

Mes compétences et ma personnalité complètent concrètement mon aptitude à ce poste.