Christelle GIRLANDO

Mon parcours, construit de projets et d'expériences humaines, m'a permis d'évoluer, de consolider mes savoirs et de renforcer mon engagement envers de développement des Hommes et des Femmes.



Engagée auprès des Opérationnels que j'accompagne, nous œuvrons au quotidien pour que la restauration dans le domaine de la Santé, du Handicap et des EHPAD soit source de bienveillance, de proximité, d'innovation, de respect et de découvertes.



Tous les jours nous recherchons des professionnels de la restauration en capacité : de manager une unité de production ; de produire des mets adapter aux différentes pathologies et âges de la vie ; d'accueillir et de servir des repas à des personnes dépendantes.

Rejoignez-nous vite en contactant : reema.biswas@elior.fr



Mes compétences :

Management opérationnel

Animation de formations

Gestion du stress

Management de projet

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation