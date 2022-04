Diplômée d'un DUT Techniques de Commercialisation et d'une Licence Professionnelle dans le Commerce International, je suis attirée par le secteur commercial. Mon année d'alternance m'a conforté dans mon projet professionnel. Je souhaite évoluer en tant que Chef de Projet à l'International.

Je suis une personne responsable, fiable avec une bonne faculté d'adaptation. Je suis également une passionnée de voyages: découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures nous permet de nous découvrir également.



Joignable par e-mail: christelle_gregoire@hotmail.fr et téléphone: 06 48 20 53 51



Mes compétences :

Relationnel

Informatique

Travail en équipe

Dynamique

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet