Christelle GUILLAUME

Bonjour,

Je m'appelle Christelle, j'ai 36 ans et je travaille actuellement à temps partiel dans un centre de formation, je connais donc parfaitement les méthodes et techniques pédagogiques, indispensables pour intervenir auprès d'un public aux objectifs de formation variés (apprendre ou améliorer la langue française, se remettre à niveau, améliorer sa communication pour favoriser son employabilité ou préparer un concours..)

Forte de plusieurs années d’expériences dans ce domaine, complétées par un DUDILA m'ayant permis d'acquérir des savoirs faire spécifiques auprès d'un public analphabète ou en situation d’illettrisme, je suis une formatrice polyvalente et qualifiée.