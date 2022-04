Christelle HALZOUN

Ma formation de comptable a été effectuée auprès de cabinets d'expertise qui m'ont appris le coeur du métier.

J'ai eu ensuite la chance d'intégrer un groupe à dimension internationale en tant que comptable fournisseurs et immobilisations. Rapidement j'ai pu élargir mes compétences au service de la comptabilité générale pour Equinix France. J'y ai découvert les US GAAP, les auditeurs SOX et Oracle !

Suite à mes 2.5 ans d'expériences au sein d'EQUINIX, XL Insurance m'a ouvert ses portes en tant que comptable non technique. où mes travaux sont principalement centrés sur les clôtures trimestrielles - sous Peoplesoft

Jespère maintenant partager et élargir mes connaissances comptables.





Mes compétences :

Comptable

US GAAP

Oracle

Peoplesoft

Adaptabilité

Dynamisme