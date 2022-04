Christelle HAUTEVILLE BELLEFQIH

Expérience de plus de neuf ans dans le marketing opérationnel des produits de grande consommation:

- Gestion des opérations promotionnelles : suivi budgétaire des campagnes promotionnelles (honoraires agence, dotation concours,...), bilans des promotions, réalisation d'argumentaires de vente pour les forces de vente

- Suivi des ventes: analyse des panels, prévisions des ventes

- Budget : élaboration et suivi du budget de la marque

- Relation presse : rédaction d'argumentaires, annonces presse, dossiers de presse

- Merchandising: recommandations d'implantations, recherches de fournisseurs

- Développement de produits: suivi du cahier des charges avec des fournisseurs asiatiques, ou usines locales...

- Communication : newsletter et suivi du contenu rédactionnel de sites Internet, annonces presse



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Sourcing

Agroalimentaire

Communication

Marketing

Adobe Photoshop

Gestion de projet