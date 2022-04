Christelle JOSSELIN

Défenseur convaincue de l'intelligence collaborative, je suis une adepte de la pensée "hors de la boîte" où chacun peut apporter sa part de créativité.



Diplômée d'un DESS de Droit de la Construction et de l'Urbanisme, j'ai travaillé en agence immobilière avant de rejoindre le Groupe La Poste en 2004. J'ai participé à la mise en place de la foncière Poste Immo, expérience enrichissante du fait du patrimoine riche et varié.



Mes fonctions m'ont amené ensuite à développer mes compétences tant concernant la gestion de projets que la relation clients.



En novembre 2015, j'ai intégré le poste de Directrice de la Communication à la Banque Postale. J'accompagne l'équipe de direction du Centre financier de Nantes (900 collaborateurs) sur des questions de management , de synergie et d'adhésion au changement.

Au quotidien, je rédige des supports de communication conformément à la stratégie de communication actée avec la Directrice du Centre sur la base de la stratégie globale du Groupe. J'anime également des séminaires et des conventions (organisation, animation sur scène, recherche d'intervenants).

Je réalise de manière individuelle et collective des sessions de coaching en vue de prise de parole en public (travail sur le fond et sur la forme)



Je participe régulièrement depuis plus de 10 ans à des ateliers d'écriture (fiction et autobiographiques). Je rédige régulièrement dans le cadre de mes activités privées des articles sur le quotidien et sur des thèmes de société.



Depuis le printemps 2014, j'ai intégré le CINA (Club Immobilier Nantes Atlantique), club de professionnels de l'immobilier sur Nantes et sa région.

Depuis janvier 2016, je suis membre de l'APCOM, réseau de professionnels de la communication sur la région de Nantes.

Compte Twitter : @ChrisJossRennes