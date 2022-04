Christelle KIEFFER

Grâce à mes rencontres et expériences avec tout type de clientèle et interlocuteur,

je dispose d’une bonne aisance relationnelle, j’ai aussi développé mon sens commercial et

du service. En tant que personne fiable et méthodique, je saurais également mettre au

service de votre entreprise tout mon sens de l’organisation dans les tâches administratives

qui me seraient confiées.

Forte de mes compétences acquises tout au long de mes années consacrées au

tourisme et à l‘hôtellerie, je suis convaincue d’être la personne appropriée pour travailler

au sein de votre entreprise. Je précise en outre pouvoir faire preuve d’une grande capacité

d’apprentissage si toutefois des compétences nouvelles étaient requises, et d’une bonne

capacité d’adaptation aux situations inédites.

Je m’engage à mettre en œuvre tout mon enthousiasme, mon dynamisme et ma

volonté d’intégration pour la réussite de ma mission et la satisfaction de la clientèle.



Mes compétences :

Suivi de clientèle

Commerciale