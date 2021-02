Christelle LACHARD

Sérieuse, fiable, autonome et disponible immédiatement, je suis à la recherche de toutes les opportunités qui pourraient m'aider à progresser et à évoluer dans mon métier. Mes 25 ans d'expérience en grande distribution font que je suis en mesure de recruter, former, diriger une équipe de vente, leur permettre de travailler dans un esprit de cohésion est pour moi pertinent, c'est ainsi que chacun travaille motivé et productif.



Mes compétences :

RECRUTEMENT

RECHERCHE ET CONTACT FOURNISSEURS

FORMATION

ANALYSER LES DONNEES D'ACTIVITE DE LA STRUCTURE

REALISER LE COMPTAGE DES FONDS DE CAISSES

GESTION ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

RECEPTIONNER UN PRODUIT

STOCKER UN PRODUIT

VALORISER UN PRODUIT

VERIFIER CONFORMITE LIVRAISON

DEFINIR DES BESOINS EN APPROVISIONNEMENT

AGENCER UN ESPACE DE VENTE

ORGANISER UNE UNITE DE VENTE

GESTION STOCKS ET APPROVISIONNEMENTS

ENTRETENIR UN ESPACE DE VENTE

TECHNIQUES DE VENTE

PREPARER LES COMMANDES

SUIVRE L'ETAT DES STOCKS

REALISER LA MISE EN RAYON

REGLES DE TENUE DE CAISSE