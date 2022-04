Aprés avoir obtenu mon bac pro vente, je suis entrée dans la vie active.

Aprés cinq années de travail à temps plein dans diverses entreprises, j'ai décidé de reprendre mes études et d'entreprendre ce bts management des unités commerciales en alternance.

La reprise de ce diplôme sera pour moi l'opportunité d'obtenir un niveau superieur et par la suite avoir un emploi avec plus de responsabilité.