Christelle LARROUY

KELIS est une SS2L (Société de Services en Logiciel Libre) qui intègre, transfère et développe la suite logicielle libre SCENARI.



SCENARI propose une autre manière de créer des documents multimédia, complémentaire à celle d'une suite bureautique, grâce à une chaîne éditoriale :

* vous crééz des documents en suivant un guide d'écriture,

* vous les publiez, en un clic, sur différents supports (site web, papier, flash) de manière automatisée.



Les documents étant différents (un support de formation diffère d'un recueil de "bonnes pratiques" ou encore d'un flux audio augmenté diffusé sur le net), les chaînes éditoriales s'adaptent, par paramétrage au métier et à l'organisation.

Pour en savoir plus : http://scenari-platform.org .