Christelle LEFRANÇOIS

Je suis enseignante Montessori.



J'ai une dizaine d'années d'expériences professionnelles dans des écoles Montessori en France, au Canada et en Australie.



Je suis en création d'entreprise afin de proposer du préscolaire Montessori pour des enfants de 3 à 6 ans, de l'aide aux devoirs, du soutien scolaire Montessori pour des enfants en primaire et de l'accompagnement aux parents pour la scolarité de leurs enfants.



En octobre 2020, j'ai suivi une formation PECS et ABA afin de pouvoir aider des enfants ayant de l'autisme.