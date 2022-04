Christelle LELIÈVRE-DIGNE

- Encadrement du service de la planification de l'entreprise : équipe de 6 à 10 collaborateurs (pic saisonnier).



- 50 000 vacations gérées par an, comprenant : activité courante, grands événements, filiales provinces, filiales internationales, export (dont 40 salariés permanents).



- Optimisation et maintien des ratios de gestion .



- Gestion quotidienne et saisonnière de l'activité :

* Grands événements : Roland Garros, Salon Aéronautique du Bourget Paris, Airshow internationaux (Dubai, Singapoure...), Biennale des Antiquaires de Paris, 24H du Mans pour Audi,...

* Prestation corporate et privée de haut de gamme.

* Collaboration et support avec les équipes commerciales



- Encadrement administratif Rh du personnel de service fixe et vacataire de l'entreprise ,



- Informatisation et suivi, du planning du personnel de service sur événement de l'entreprise.



Mes compétences :

Planification

Management

Gestion administrative