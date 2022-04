Christelle LETOURNEUR

Vous êtes à la recherche d’une collaboratrice organisée, sérieuse, autonome et douée de bonnes qualités relationnelles, je vous propose, aujourd’hui, de mettre mes compétences au service de votre entreprise.



En effet, mon expérience professionnelle de plus de 15 années au sein de différents services (commercial, achats, logistique) m’a permis de développer mes compétences.



Au sein du service commercial de ma précédente entreprise, mes aptitudes à établir une communication de qualité m’ont permis de développer et de fidéliser un fichier clientèle.



Aisance relationnelle, rigueur, esprit d’analyse et d’équipe, réactivité, polyvalence, adaptabilité, autonomie, voici les atouts qui me caractérisent.