Christelle LETTANIE

Conseillère clientèle experte depuis 14 ans en open space , je travaille sur flux chaud en appels entrants (B to C). En front, réclamation, fidélisation, clic to call,recouvrement. Flux froid Traitement back office. Je suis soutien dynamique pour l'ensemble des conseillers notamment les F.I. Depuis peu élue Ambassadrice ASF je suis très fière de représenter mon entreprise et faire connaître mon métier.



Mes compétences :

Être à l'écoute du client

S adapter à tout type de situations

Savoir gérer les conflits

Un bon relationnel