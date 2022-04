Christelle LI

Forte d'une expérience de plus de 7 ans sur des fonctions commerciales et marketing dans le secteur des biens de consommation, je suis actuellement à la recherche de nouveaux défis en tant que Responsable Commerciale. Je suis disponible immédiatement et mobile sur Marseille et ses alentours.



Mes compétences :

Vente

Marque de distributeur

Marketing opérationnel

Logiciel CRM

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Analyse de marché

Analyse des besoins

Gestion de projet

Négociation commerciale

Grande distribution

Gestion de produit

Prospection

Trade marketing

Gestion grands comptes

Développement commercial

Management