Christelle REYMOND

Je suis une assistante de direction expérimentée avec dexcellentes compétences informatiques et de bureau. Je suis bilingue en français et en anglais, mon parcours sest déroulé principalement en Angleterre dans des multinationales.

Très organisée, flexible, avec la capacité de travailler dans des délais serrés, je sais faire preuve d'un grand sens de la confidentialité.

Je suis une personne à l'esprit d'équipe et enthousiaste.



Mes compétences informatiques complètes : Access, Outlook, SAP, PowerPoint, Excel, Word, Lotus Notes and bespoke applications



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3