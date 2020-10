Christelle ROY

Actuellement en médecine de santé au travail je souhaite réorienter ma carrière professionnelle vers le conseil technique ou la commercialisation de produits médicaux ou para médicaux. Certes, je n’ai aucune expérience dans le domaine de la vente mais je pense que mon expérience d’infirmière coordinatrice peut être un atout pour cerner les besoins des soignants et des soignés. Investie et volontaire, disponible et mobile pour de nouveaux challenges . Je suis également disponible pour suivre une formation si besoin.



Mes compétences :

Santé

Communication

Organisation du travail

Informatique

Soins infirmiers

Soins palliatifs

Formation

Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word