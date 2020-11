Christian BOUTHIER

Je suis également sur le site de contacts professionnels http://linkedin.com . Veuillez me contacter sur ce réseau ou à : cbouth@gmail.com .



Principaux diplômes :

* Maîtrise de japonais de l'INALCO (1989)

* Diplôme supérieur de langue japonaise ( JLPT 1, niveau le plus élevé, 1988)

* Score TOEIC : 875



Activités professionnelles :

* Associate Professor au Centre de recherche des langues et cultures

de l'Université Seitoku



Domaines de recherche et d'activité :

* Didactique du FLE et place de la culture dans l'enseignement des langues.

* Formation de formateurs de FLE (2001 - 2002 - 2003) dans le cadre d'un stage annuel de formation à la didactique du FLE des professeurs japonais de français, organisé conjointement par la SJLLF (Association Japonaise de Langue et Littérature Françaises) et le Ministère de l'Education et des Sciences japonais, avec le soutien de l'Ambassade de France.

* Elaboration de manuels de français et de dictionnaires.



Matières enseignées :

* Les cultures francophones

* Le FLE : communication, français des médias, etc.



Divers :

Création et supervision d'un centre d'examen du DAPF (Diplôme d'Aptitude Pratique au Français) à Shizuoka (Université Eiwa, 1990-1992).



Mes compétences :

Conseil

Traduction

Japon

Web

Interprétariat

Formation

Communication

Rédaction

E-learning