Christian COOPER

Thalma est éditeur et société de conseil et de services spécialiste des métiers de la Mode depuis 1990.



Nos solutions et notre expertise couvrent tous les domaines du secteur de la Mode : gestion des boutiques, gestion du commerce de gros, de la production et applications métiers complémentaires.



Elles s’adressent à toutes les tailles d’entreprises, du détaillant indépendant à la multinationale et tous les secteurs d’activité de la Mode (prêt-à-porter féminin, masculin et enfant, chaussures et chaussant, maille, lingerie et corseterie, sport, accessoires, cuir, etc.)