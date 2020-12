Christian DUPUIS

L'Art du cannage est un tissage manuel traditionnel effectué brin par brin est réalisé sur des meubles anciens, sur des assises de chaise dont le châssis est percé de trous.



D'autre part le paillage et le rempaillage traditionnels sont réalisés à la main à l’aide de gerbes de pailles qui sont « tournées » pour donner un cordon, puis tissées selon différents « dessins » (en croix, à l’italienne…). Si la technique est presque la même, les matériaux peuvent être différents : en effet, d'une manière générale, les chaises "paysannes" ou "rustiques" sont faites en paille verte "brute"(jonc de mer, paille des marais...) alors que les chaises plus "bourgeoises" sont finies en paille "dorée" (paille de seigle).



Régulièrement en déplacement chez des fournisseurs, chez certains clients ou sur diverses manifestations ou marchés, je vous recommande de me contacter avant de venir afin d'être sûr de me rencontrer. Pour cela veuillez trouver ci-dessous mon domicile :



Mr DUPUIS Christian

4 rue des lairaux

78820 JUZIERS