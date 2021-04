Christian GOGA

Bonjour, je suis toujours passionné par mon métier et si l'occasion se présente pourquoi pas changer ? Je m'épanouis avec autonomie dans la création qui est, avec la fabrication, ma principale mission. Je suis en quelque sorte un « Freelance salarié », dans une entreprise qui me fait confiance depuis plusieurs année. Cette richesse de compétences combinées à une équipe commerciale volontaire, est un atout pour une entreprise vigilante à se montrer compétitive, fidéliser ses clients en maintenant un haut niveau d'exigences et de qualité pour perdurer dans le temps.



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Graphisme

Création

Conseil

Communication

Édition