Christian GUILLERME

Administrateur Oracle confirmé (certifié Oracle 10g), avec une expérience double -dans l'édition de logiciels d’une part et dans des environnements de production d’autre part-, je connais les contraintes de chaque intervenant d'un SI et cela me permet d’apporter des solutions efficaces et pragmatiques.

Ces deux approches du métier d'administrateur Oracle sont enrichies par le poste occupé précédemment dans la gestion de projet, ce qui me confère une vision globale du contexte dans lequel je suis amené à évoluer.



Ouvert, rigoureux, réactif et exigeant sont je pense mes principales qualités, qui me permettent de s’intégrer rapidement et efficacement dans l’organisation du client, pour mener à bien la mission qui m'est confiée, tout en privilégiant la satisfaction et la relation avec le client.



Mes compétences :

Dataguard

DBA

RMan

Oracle

ASM