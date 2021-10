Christian QUETIN

Compétences



- Déploiement de solutions ERP, Integration CRM, BI, interfaces ... Multiples expériences réussies en Europe : France , Allemagne, UK, Espagne... (audit préalable, analyse, développements, tests, migration des données, interfaces, bascule).

- Analyste Business, bonne capacité à intégrer des domaines fonctionnels variés, optimisation et documentation des processus métiers. Force de proposition de solutions fonctionnelles et techniques.

- Service delivery, helpdesk et facilitation et accompagnement du changement après implémentation ERP



Domaines fonctionnels & techniques



Expert en Supply Chain, Achats, Administration Ventes, Logistique, Ventes inter-companies.

Nombreuses expériences réussies en CRM, Production, Lean Management, Business Intelligence, Editique, Dématérialisation des documents et échanges EDI, EAI, workflows, projets data MDM et DQM



Management



- Pilotage de projets AMOA-AMOE de A à Z.

- Management d’équipes IT internes ou externes

- IT gouvernance, Budget, Planning, audit, mesures de performances, suivi qualité



- Culture internationale, anglais professionnel courant



- Certifications professionelles Open Group TOGAF Enterprise Architect,

COBIT 5 IT Gouvernance, PRINCE2 Practitioner Gestion de Projet



ERP:

- IBS Enterprise 6.5

- Sage / Geode

- iSeries/AS400

- SAP ECC 6.0 SD MM



Mes compétences :

IT Manager

Logistique

AS400

Sage

Project

ITIL

SAP

Business Analysis

ERP

Lean supply chain

Gestion d'équipe

Architecture d'Entreprise TOGAF

PRINCE 2

Audit interne

COBIT IT gouvernance