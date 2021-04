Christian SALMIERI

Mon expertise de manager dans la propreté industrielle découle d'une expérience de terrain d'une décennie comme polyvalent laveur de vitres et comme chef d'équipe dans un hypermarché.

J'ai ensuite assumé des responsabilités comme contremaître et inspecteur pendant 10 ans dans des entreprises de renom comme Penauille polyservices, Onet services ,TFN-Atalian , Carrard services et enfin comme Chef de secteur chez Alter-services Derichebourg depuis 2 ans.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Communication

Management

Autonomie

Recrutement

Formation

Gestion administrative

Aptitudes relationnelles

Sens du service