Christian TROEL

Formations et parcours professionnel en Sciences sociales et Sciences de l'Education : religieux éducateur, enseignement et éducation dans le secteur privé du 1er et du 2nd degré dans le Réseau Lasallien (1984/86-90/2002) ; formation d'adultes (cadres d'éducation ; responsable formation professionnelle université Le Vincin à Arradon et enseignant vacataire 1995-2002); responsabilités associatives nombreuses et variées depuis 1983 et bénévolats. Notamment, coordination des Anciens élèves FEC/Jeunes Lasalliens de France 1983-1984, FFF Toulouse 1983-1984, Secrétaire général du Centre Lyonnais d'Etudes et de Recherches en Sciences de l'Education (CLERSE) 1992-1995. Animateur à la Paroisse Universitaire Lyon II 1993-1995 (invitation de personnalités). Actuellement membre du bureau de l'Association Internationale de Recherche des Pédagogies Chrétiennes (AIRPC), contributeur au Comité de rédaction de la e-revue Educatio et membre du laboratoire de recherches de l'Institut de La Salle (depuis 1993).

Responsabilités pastorales : création et animation de parcours catéchétiques 1984-2004 ; Animateur pastoral Groupes scolaires de Saint Joseph de Toulouse (83-84), Saint Joseph de Lodève (85), Saint-Louis de Chateaulin (89-90), Centre Jean XXIII de Quintin (89-90), La Providence de St Etienne de St Geoirs (90-91), Les Lazaristes (84/91-95) et La Tour Pitrat (91-95) de Lyon, Saint Joseph de Lorient et du Plessis (93-95), Université d'Arradon (95-2004), Aumônier militaire laïc du culte catholique 10°DB (1987-1989) ; Aumônier de l'Ecole de Gendarmerie de Montluçon/Région Auvergne (2005-2012). Elaboration et mise en place d'un cours sur la confrontation avec la mort pour les élèves sous-officiers depuis 2008 et officiers depuis 2012.

Parcours en études pastorales et catéchétiques (Lyon 1984-1985 ; Châlons-Sur-Marne 1987-1988) en théologie et philosophie (Lyon 1984-1985 ; 1992-1995 ; 2010-2011 ; Paris depuis 2012). Etudes doctorales en Sciences de l'Education et objet de recherche sur le langage et l'éducation de la foi à travers la revue "Catéchistes" 1949-1979. Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques Sociales sur le rôle social de la religion dans l'Aumônerie Militaire. Responsabilité associative (ACCA) depuis 2004. Formateur de guides site de Langonnet et musée africain (1989) ; site de Landevennec et musée archéologique (1993-1995).

Loisirs : sport, lectures, écriture, voyages, archéologie, paléontologie et minéralogie, phénomènes aérospatiaux, mécanique, architecture et Histoire.



Mes compétences :

Aumônier militaire de la Gendarmerie

Recherche en éducation

Relations humaines

Sciences sociales

Administration

Gestion associative