Christine BOSSERT

De formation scientifique, en mécanique et ingénierie, j'aime apprendre, découvrir, comprendre et expérimenter.



Mon parcours professionnel a été influencé par :

- mon fort intérêt pour les évolutions sociétales : environnement, changement climatique, digitalisation,

- un esprit d'analyse et une pensée systémique marqués,

- une posture pédagogique et ouverte.



Je dispose d'une expérience significative en management de la Qualité-Sécurité-Environnement (Industrie, Ingénierie) et en formation professionnelle (Création et gestion d'un organisme, Chef de projets, Formatrice, Coach de formateurs).



Plus récemment, j'ai développé une culture digitale, ainsi que la compréhension des composantes et des mécanismes de la transformation digitale des organisations, par une formation spécialisée et une première expérience de réalisation de diagnostic de maturité digitale.



Mes compétences :

Management

Environnement

ICPE

Conseil

Développement durable

ISO 14001

Energie