Christine LAMBART (GEORGES )

Mon domaine d'expertise



Conduite du changement



Thèmes de Formation



Management et leadership

Management tranversal

Tutorat Mentorat et Gestion des compétences

Gestion du stress

Communication



Mes processus d'intervention



Ateliers d'Analyse de Pratiques Professionnelles et de co-développement

Groupes de Formation

Coaching

Team building

Supervision de coachs



www.cylene.com et maintenant cl@gmail.com



Mes compétences :

Coaching

Team building

Ingénierie pédagogique

Conduite du changement

Formation à la Communication

Formation au Management

Formation à la Gestion du stress

Communication

Coaching professionnel

Management

Supervision

Animation de groupes de travail