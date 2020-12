Secrétaire juridique

18 années en cabinet d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

12 années en cabinet d’avocats à la Cour d’Appel

Maîtrise d’IGAC, de Comavo et de Télérecours

Maîtrise des procédures administrative et privée

Consciencieuse, rapide et fiable





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Dématérialisation

Internet