Christo KARAWA

Très attaché à l'oecumenisme et au dialogue inter-religieux.



Diplômes :



• Master de Sciences humaines et sociales (Sciences religieuses) : Université de Strasbourg.



• Master professionnel de théologie protestante : Institut Protestant de Théologie de Paris.



Thème de prédilection : Jésus dans le Coran



Le théologien qui a eu le plus d'influence dans mon parcours académique: Dietrich Bonhoeffer.



Actuellement pasteur à l'Église Protestante Unie de Compiègne et ses environs.



Mes compétences :

Comprendre le besoin d’une personne

Compétence communicationnelle

Motiver un collaborateur ou les membres d’une équi

Tenir un agenda et Faire des plannings sont des co

Former un groupe

Animer des réunions

analyser les besoins et rédiger un cahier des char

Parler en public