Christophe ALBERT

Avec mon équipe, j'anime des communautés juridiques (avocats, juristes, notaires...) : leur fournir des infos professionnelles et services ciblés est notre job quotidien, en développant nos sites (contenu, audience, monétisation, partenariats, nouveaux services...).



Je suis donc toujours à l'affut d'informations et d'idées pour informer et aider les avocats, juristes, notaires etc.

Qu'est-ce qui intéresse ou peut aider les professions du droit ? Répondons à cette question chaque jour !



Durant toutes ces années, nous avons réussi, jour après jour, à créer et développer le premier site de la communauté des métiers du droit : Le Village de la justice (https://www.village-justice.com ) est dans le Top 6 des sites B2B en France, avec plus de 1.500.000 visites/mois en 2023 en moyenne. Il est aussi leader pour le recrutement juridique et premier outil de networking pour les métiers du droit.



D'autres de nos sites fonctionnent très bien aussi, du fait de leur positionnement exceptionnel comme Jurishop.fr.



Voyez aussi le nouvel Agenda juridique ( https://formations-juridiques.com ) qui permet de trouver ou demander une formation continue en droit...

Notre terrain de jeu est aussi sur les réseaux sociaux.

Tout est résumé là: https://www.legiteam.fr/univers-legiteam.html



Bref, si vous avez des infos à communiquer aux avocats, juristes, notaires etc, contactez-moi ;-)

De même, si vous souhaitez recruter un avocat ou un juriste et ne nous avez jamais testé, contactez-moi, je vous offre volontiers votre 1ère annonce d'emploi ;-)



Mes compétences :

SEO

Communication

Web

Droit

Prospection

Juridique